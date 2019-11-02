Kampanya büyük ses getirdi... Çevreci Musk 

MrBeast olarak bilinen ABD’li YouTuber Jimmy Donaldson, platformda 20 milyon aboneye ulaşmasını kutlamak amacıyla 20 milyon ağaç dikme seferberliği başlattı. Kısa sürede büyük ses getiren kampanyanın en büyük destekçisi, SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk oldu. ABD’li işadamı, Twitter hesabından bir milyon dolar bağışta bulunduğunu duyurdu. Destekçiler, Ocak 2020’ye kadar dünyanın dört bir yanında ağaç dikmeyi amaçlayan kampanyaya, her bir fidan için en az bir dolar bağışta bulunabilecek.