Kamışlı'da Rus üssü kurulacak mı? Peskov'dan flaç açıklama!

Gazetecilerin Rusya'nın Kamışlı'da üs kurmak için görüşmeler yaptığı haberlerini sorması üzerine Peskov, "Bu konuda hiçbir şekilde yorum yapamam, bunu kimin söylediğini bilmiyorum" yanıtını verdi.

Rusya'nın Kamışlı'da askeri üs kuracağı iddia edilmişti. Rus havacılık sitesi avia.pro, ABD'nin Suudi Arabistan, BAE ve bölgedeki diğer ülkelere füze konuşlandırabileceğine dikkat çekerek, Rusya'nın Kamışlı'daki olası bir üs sayesinde ABD füzesini Rusya topraklarına ulaşmadan imha edebileceğini yazmıştı.

(Sputnik)