Kamerun'da ilk Corona Virüs vakası görüldü
Kamerun'da ilk yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşına yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Bu vakanın salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen ilk Kovid-19 vakası olduğu aktarılan açıklamada, Fransız vatandaşının Yaounde Merkez Hastanesi'nde karantinaya alındığı kaydedildi.
Afrika kıtasında Kamerun'un yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü.
(AA)
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