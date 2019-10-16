Kamboçya'daki sel felaketi için yardım kampanyası

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), selden etkilenen Kamboçya'daki mağdurlara gıda paketlerini ulaştırmaya başladı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 1 milyon Müslüman'ın da hayatını sürdürdüğü Kamboçya'da şiddetli muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinin, ülke halkını her anlamda derinden sarstığı belirtildi.

Selin özellikle tarım alanlarını etkilemesi nedeniyle gıda sektöründe sorun yaşandığı aktarılan açıklamada, "İDDEF de hayırseverlerin desteğiyle harekete geçip gıda paketlerini bölgeye ulaştırarak dağıtıma başladı. Kamboçya'ya Acil Yardım kampanyası kapsamında ilk etapta 100 aileye gıda paketi ve cibinlik dağıtımı yapıldı. Hayırseverler 100 lira bağış yaparak bir kumanya paketi yardımında bulunabilir." bilgisi verildi.

(AA)