Kamboçya bin pişman! Kabul ettikleri gemide virüs çıktı

Dolaştığı 5 limanda demirlemesine müsaade edilmeyen, Kamboçya Başbakanı Hun Sen’in daveti üzerine geçen hafta Sihanoukville Limanı’na demirleyen Westerdam gemisi ülkeyi karıştırdı.

TESTLERDE KORONAVİRÜS ÇIKTI

Gemiyi terk etmelerine izin verilen yolculara uygulanan testlerde koronavirüs bulundu. Sağlık birimlerinin açıklaması sonrası ülkede Başbakan Hun Sen’e yönelik tepkiler arttı.

CİDDİ TAZMİNAT DAVALARI SÖZ KONUSU

Hiçbir ülkenin kabul etmek istemediği gemiyi kabul ederek salgın hastalığı âdeta Kamboçya’ya davet etmekle itham edilen Başbakan Sen’in korumalarına talimat vererek törene katılanların maskelerini çıkarttırdığı için de ciddi tazminat davaları ile karşılaşacağı iddia edildi.

(Türkiye Gazetesi)