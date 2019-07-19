Kamboçya 1600 tonluk atığı ABD ve Kanada’ya geri geri gönderdi: Bu ülke sizin çöplüğünüz değil

TM Dijital Haber Merkezi

Güneydoğu Asya’da yer alan Kamboçya, kendisine gönderilen 83 konteynır dolusu plastik atığı, ABD ve Kanada’ya geri gönderiyor.

Kamboçya Çevre Bakanlığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyılarında yer alan Sihanoukville kentindeki konteynırların kontrol edilmesinin ardından karşılaşılan tablo ışığında böyle bir karar alındığı belirtildi.

Söz konusu konteynırların hangi şirket aracılığıyla ülkeye sokulmaya çalışıldığının henüz tespit edilemediğini ifade eden bakanlık sözcüsü, 70 konteynırın ABD’den, 13 konteynırın ise Kanada’dan geldiğini belirtti.

Çevre Bakanlığı, çöp konteynırlarının Kamboçya’ya getirilmesine aracılık eden şirketlerin cezalandırılacağını bildirdi.

Bakanlık sözcüsünün açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Kamboçya, yabancı ülkelerin tarihi geçmiş çöplerini atabilecekleri bir çöp kutusu değildir. Hükûmetimiz plastik atıkların ithalatını yasaklıyor.”

Yaklaşık bir hafta önce benzer bir açıklama yapan Kamboçya Başbakanı Hun Sen de ülkeye atık ithalatı gerçekleştirmenin yasak olduğunu vurgulamıştı.

ONLARCA YILDIR ÇİN'E GÖNDERİLİYORDU

Batılı ülkeler, plastik atıklarını geri dönüşüm sürecine sokmak için onlarca yıldır bunları Çin’e gönderiyordu. Çin hükûmetinin 2018 yılında aldığı bir kararla atık ithalatını yasaklamasının ardından, plastik atıklar için yeni hedefler bulunması ihtiyacı doğmuştu.

Bunun üzerine, söz konusu plastik atıklar çoğunlukla Güneydoğu Asya ülkelerine gönderilmeye başlandı. Batı dünyasının çöplerini ayıklamaktan bıkan Endonezya, Malezya, Filipinler ve Kamboçya gibi bazı ülkeler ise, bu çöpleri iade etmeye başladı.