Kalp ritminden ölüm tahmini 

ÜRKÜTEN ÇALIŞMA

Araştırma sonucunda yapay zeka, bir yıl içinde ölecekleri yüzde 85 oranında doğru tahmin etti. İşin ilginç yanı, algoritma, doktorların EKG sonuçlarında olağan dışı bir durum görmedikleri bazı hastaların bile bir yıl içinde öleceğini yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı. Ancak bu çalışma, tartışmaları da beraberinde getirdi. Yapay zekanın hangi verileri seçerek sonuca vardığının tam olarak bilinmemesi, bazı uzmanların bu yöntemle tedaviye şüpheyle yaklaşmasına neden oldu.