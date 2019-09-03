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03 Eylül 2019 Salı 07:53:06 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 07:54:02

Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 8'e yükseldi

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, Sahil Güvenlik ise kayıp olan 26 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, düzenlediği basın toplantısında, dalış teknesindeki yangına ilişkin güncel bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Rochester, teknede 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiğini, gece saat 03.15 sularında teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda şu ana kadar 8 kişinin cesedine ulaştıklarını açıkladı.

Monica Rochester'in açıklamasına göre, 23 metre uzunluğundaki "Conception" adlı dalış teknesi karadan yaklaşık 32 kilometre açıkta, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldı.

Yangın çıktığı esnada teknenin güverte bölümünde bulunan ve denize atlayan 5 mürettebatın kurtarıldığını kaydeden Rochester, halen kayıp olan 26 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini de kaydetti.

"Bir teknede isteyeceğiniz en son şey yangındır, bu sebeple en kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullanan sözcü Rochester'ın sözleri, "kayıp olan kişilerin hayatta olduklarına dair ümidin az olduğu" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangının teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle çıktığı ve teknenin battığı iddia edilmişti. Ancak yetkililer, tüp patlamasını henüz teyit etmedi.

(AA)

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