Kaliforniya karanlığa gömülecek
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, beklenen sert rüzgarlar nedeniyle, tellerin koparak yangın çıkarma ihtimaline karşı elektrikler kesilecek. 800 bin ev karanlıkta kalacak.
HALK TEPKİ GÖSTERDİ
Geçtiğimiz yıl kopan elektrik telleri nedeniyle Kaliforniya’da büyük yangınlar çıkmış, 86 kişi ölmüştü. Felaketin, bakımsız elektrik hatları nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. Eyalette önümüzdeki günlerde beklenen fırtınanın telleri koparıp yangın çıkarma ihtimaline karşı, elektriklerin kesileceği duyuruldu. Yaklaşık 800 bin ev ve işyerinin birkaç gün karanlıkta kalacağını öğrenen halk, duruma tepki gösterdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Barış Pınarı Harekatı'nı kınamadık
- ABD'de son dakika gelişmesi! İşte Trump'ın Barış Pınarı Harekatı planı
- Milley ile Güler telefonda Suriye'yi görüştü
- Küba'da 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi
- ABD'den Türkiye'nin 'meşru güvenlik endişeleri diplomatik kanallarla ele alınmalı' teklifi