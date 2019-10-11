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11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 22:11:29

Kaliforniya karanlığa gömülecek

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, beklenen sert rüzgarlar nedeniyle, tellerin koparak yangın çıkarma ihtimaline karşı elektrikler kesilecek. 800 bin ev karanlıkta kalacak.  

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz yıl kopan elektrik telleri nedeniyle Kaliforniya’da büyük yangınlar çıkmış, 86 kişi ölmüştü. Felaketin, bakımsız elektrik hatları nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. Eyalette önümüzdeki günlerde beklenen fırtınanın telleri koparıp yangın çıkarma ihtimaline karşı, elektriklerin kesileceği duyuruldu. Yaklaşık 800 bin ev ve işyerinin birkaç gün karanlıkta kalacağını öğrenen halk, duruma tepki gösterdi. 

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