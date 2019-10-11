Kaliforniya karanlığa gömülecek

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz yıl kopan elektrik telleri nedeniyle Kaliforniya’da büyük yangınlar çıkmış, 86 kişi ölmüştü. Felaketin, bakımsız elektrik hatları nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. Eyalette önümüzdeki günlerde beklenen fırtınanın telleri koparıp yangın çıkarma ihtimaline karşı, elektriklerin kesileceği duyuruldu. Yaklaşık 800 bin ev ve işyerinin birkaç gün karanlıkta kalacağını öğrenen halk, duruma tepki gösterdi.