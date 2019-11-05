Kaldırımda scooter yasağı

UYMAYANA PARA CEZASI

Olayın ardından Singapur hükümeti, yayaların kendilerini daha güvende hissetmeleri için kaldırımlarda elektrikli scooter kullanılmasını yasakladı. Hükümet yetkilisi Lam Pin Min, yasağı ihlal edenlerin 1400 dolara (yaklaşık 8 bin TL) kadar para cezasına çarptırılacağını açıkladı. Karar, elektrikli scooter üreticilerinin tepkisini topladı.