05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 21:20:55
Kaldırımda scooter yasağı
Singapur’da, geçtiğimiz ay bir elektrikli scooter sürücüsü, 65 yaşındaki bir yayaya çarparak ölümüne neden olmuştu.
UYMAYANA PARA CEZASI
Olayın ardından Singapur hükümeti, yayaların kendilerini daha güvende hissetmeleri için kaldırımlarda elektrikli scooter kullanılmasını yasakladı. Hükümet yetkilisi Lam Pin Min, yasağı ihlal edenlerin 1400 dolara (yaklaşık 8 bin TL) kadar para cezasına çarptırılacağını açıkladı. Karar, elektrikli scooter üreticilerinin tepkisini topladı.
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