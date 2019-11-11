Kalbi durdu, tahliye oldu

GEREKÇESİ ONAYLANDI

Schreiber, anlık olarak öldüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasını tamamladığını, bu yüzden de şu anda yasadışı tutulduğunu ifade ederek mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi, tutuklu bulunan mahkumun gerekçesini haklı bularak başvurusunu onayladı.