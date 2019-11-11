11 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 02:16:29
Kalbi durdu, tahliye oldu
ABD'nin Lowa eyaletinde 1997’den beri işlediği cinayet sebebiyle müebbet hapis cezası alan Benjamin Schreiber isimli mahkum, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kalbi durduktan sonra yeniden hayata döndürüldü.
GEREKÇESİ ONAYLANDI
Schreiber, anlık olarak öldüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasını tamamladığını, bu yüzden de şu anda yasadışı tutulduğunu ifade ederek mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi, tutuklu bulunan mahkumun gerekçesini haklı bularak başvurusunu onayladı.
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