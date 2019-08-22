22 Ağustos 2019 Perşembe 14:46:55 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:56:23
Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı
Adıyaman'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan Samed Ceylan'ın (9) kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı.
Ailesi Ceylan'ı kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ceylan'ı sıkıştığı yerden kurtardı.
Ceylan'ın ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
AA
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