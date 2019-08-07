Kadınların koruyucu meleği
Dünyaca ünlü oyuncu Emma Watson, işyerinde cinsel tacize uğrayan kadınlar için yardım hattı kurdu.
'BAĞIŞLARLA DESTEKLENİYOR
Kadınlara verdiği desteklerin yanı sıra, kadın hareketlerinde aktif rol oynayan ve aktivist kimliğiyle de tanınan Emma Watson, işyerinde cinsel taciz yaşayanlar için harekete geçti. Son dönemde yürütülen araştırmalarda, 2 kadından birinin işyerinde tacize uğradığının tespit edilmesi üzerine güzel oyuncu, yardım hattı kurdu. Watson da dahil olmak üzere kamu bağışlarıyla finanse edilen yardım hattının amacı, kadınların ihtiyaç duyduğu yasal desteğin boşluğunu doldurmak.
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