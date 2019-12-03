Kadın çalışanlara gözlük yasağı
Japonya'da birçok şirketin, 'hoş görünmüyor' diyerek kadın çalışanlarına gözlük takmalarını yasaklaması tartışmalara neden oldu.
BİR NUMARALI GÜNDEM
Asya ülkesi Japonya’da çok sayıda firma, kadın çalışanlarına işyerinde gözlük takmayı yasakladı. Bazı şirketler yasağa gerekçe olarak, gözlüğün ‘kadınlara yakışmamasını’ gösterirken, bazıları da ürün satışlarını olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Yasak, ülkede tartışmaların fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kararın ayrımcılık olduğunu belirten Japonlar, gözlük yasağının “Çalışan kadınlara yönelik taciz” olarak değerlendirilmesini talep etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT