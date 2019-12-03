Kadın çalışanlara gözlük yasağı

BİR NUMARALI GÜNDEM

Asya ülkesi Japonya’da çok sayıda firma, kadın çalışanlarına işyerinde gözlük takmayı yasakladı. Bazı şirketler yasağa gerekçe olarak, gözlüğün ‘kadınlara yakışmamasını’ gösterirken, bazıları da ürün satışlarını olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Yasak, ülkede tartışmaların fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kararın ayrımcılık olduğunu belirten Japonlar, gözlük yasağının “Çalışan kadınlara yönelik taciz” olarak değerlendirilmesini talep etti.