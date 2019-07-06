06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:21:35 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:23:12
Kabil'de savcılara yönelik silahlı saldırıda 1 savcı öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki savcıya yönelik silahlı saldırıda bir savcı hayatını kaybetti.
Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, başsavcılıkta görevli iki savcının, Kabil'in Kampani bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda bir savcının yaşamını yitirdiğini ifade eden Resuli, diğerinin de yaralandığını söyledi.
Resuli, saldırganların kaçtığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Hindistan vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek
- ABD'de Kaliforniya eyaletindeki 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanıyor
- Kabil'de savcılara yönelik silahlı saldırıda 1 savcı öldü
- Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un sahibi Jeff Bezos 38 milyar dolarlık anlaşma ile boşandı
- Hollandalı askerler Srebrenitsa'da kullandıkları kamerayı müzeye hediye etti