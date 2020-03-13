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13 Mart 2020 Cuma 14:52:12 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:56:49

Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı

Koronavirüs salgını sebebiyle 63 vatandaşın hayatını kaybettiği Suudi Arabistan'da, vatandaşlar cuma namazını Kabe'deki tavaf alanı dışında kıldı.

Suudi Arabistan'daki ilk koronavirüs vakası, 2 Mart'ta İran'dan gelen bir kişide görüldü. Salgının büyümesine karşı ilk olarak yurt dışından gelenlere umre ziyaretini yasaklayan Suudi Arabistan, sonrasında aynı kararı kendi vatandaşları için de aldı. Ülkede önlemler alınmaya devam ederken, son olarak vatandaşlar cuma namazını Kabe'deki tavaf alanı dışarısında kıldı.

YETKİLİLER KABE'DE HİJYEN KURALLARINA UYULMASINI İSTEDİ

Suudi Arabistan'da, koronavirüs vaka sayısı 62'ye yükselirken, yetkililer gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Kabe'de sterilizasyon çalışmaları yapılmasının ardından bugün Kabe'de Cuma namazı tavaf alanından dışında kılındı.Yetkililer tarafından alınan kararla birlikte, Kabe'de bazı alanlarda sterilizasyon çalışmaları yürütülmesinin ardından virüsün yayılmaması adına namaz kılanların bazı alanlara girmesine izin verilmiyor. Yetkililer, cuma namazı için Kabe'ye gelenlerin çok dikkatli olması konusunda uyarıda bulunurken, bütün hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

(İHA)

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