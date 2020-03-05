Kabe ilk kez böyle görüntülendi! Tavaf durdu

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentine görülen ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olan koronavirüse karşı koruma tedbirleri kapsamında, bugün Kabe'de tavaf bir süreliğine durdurularak, ilaçlama ve ayrıntılı temizlik yapıldı.

İlaçlama ve temizlik sırasında Kabe'nin boş hali dikkat çekti.

UMRE ZİYARETİ ASKIYA ALINDI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan 27 Şubat'ta yapılan açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

ARABİSTAN'DA 1 KİŞİ KORONA

Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası 2 Mart'ta Bahreyn üzerinden İran'dan gelen 1 kişide görülmüştü.