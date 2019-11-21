21 Kasım 2019 Perşembe 09:16:55 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:34:43
Kabe baskınının görüntüleri 40 yıl sonra ortaya çıktı! Şiddetli çatışmalar anbean kaydedilmiş
40 yıl önce Cuheyman el Uteybi ve arkadaşlarının Kabe'yi basarak yaklaşık 2 hafta boyunca güvenlik güçleri ile çatıştığı anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde şiddetli çatışmaların anbean kaydedildiği görüldü. İşte o görüntüler...
TM Dijital Haber Merkezi
Suudi Arabistan yerel basını, 40 yıl önce gerçekleştirilen Kabe baskınına ilişkin video görüntülerini ilk kez paylaştı.
İki haftalık sürecin sonunda, 127 Suud askeri, 117 Yeni İhvan grubu üyesi ve olay sırasında çevrede bulunan 26 kişi hayatını kaybetti. Cuheyman da dahil ele geçirilen 63 Yeni ihvan üyesi idam edildi.
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