Justin'den satılık eşyalı ev

8.5 MİLYON DOLARA ALMIŞTI

Sosyal medya hesabından evinin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğrafları paylaşan Bieber, “Kim benim evimi satın almak isterse bana ulaşsın. Mobilyalarıyla birlikte satacağım” ifadelerini kullandı. Birçok takipçisi popçunun ciddi mi olduğunu yoksa şaka mı yaptığını anlayamadı. 25 yaşındaki şarkıcı, bu yılın başında Beverly Hills’ten aldığı malikanesine 8.5 milyon dolar ödemişti.