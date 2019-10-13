13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 02:21:07
Justin'den satılık eşyalı ev
Geçtiğimiz ay model sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, eşiyle birlikte yaşadığı evi satmak istediğini açıkladı.
8.5 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
Sosyal medya hesabından evinin çeşitli bölümlerinde çektiği fotoğrafları paylaşan Bieber, “Kim benim evimi satın almak isterse bana ulaşsın. Mobilyalarıyla birlikte satacağım” ifadelerini kullandı. Birçok takipçisi popçunun ciddi mi olduğunu yoksa şaka mı yaptığını anlayamadı. 25 yaşındaki şarkıcı, bu yılın başında Beverly Hills’ten aldığı malikanesine 8.5 milyon dolar ödemişti.
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