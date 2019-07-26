İngiltere'nin talebine ret! Tek şansı var o da...

Britanya Başbakanı Johnson ile Juncker arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi veren Juncker'in Sözcüsü Mina Andreeva, Juncker'in Birleşik Krallık'ın bu konudaki her yeni önerisinin, AB tarafından geri çekilme anlaşmasına uyum açısından analiz edileceğini Johnson'a ifade ettiğini belirtti.

Boris Johnson'ın Sözcüsü de yaptığı açıklamada, Johnson'ın Juncker'e bir Brexit anlaşmasına varılabilmesi için Theresa May hükümeti ile üzerinde uzlaşılan anlaşmadaki İrlanda backstop maddesinin kaldırılması gerektiğini söylediğini belirtti.

Açıklamaya göre, Johnson ayrıca, mevcut geri çekilme anlaşmasının Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından üç kez reddedildiğini ve mevcut şekli ile geçemeyeceğini de söyledi.

(DHA)