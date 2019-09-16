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16 Eylül 2019 Pazartesi 16:43:35 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:44:50

Juncker ile Johnson ilk kez görüştü

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez Lüksemburg'ta bir araya geldi.

İngiltere'nin birlikten ayrılma tarihi yaklaşırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez Lüksemburg'ta yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin öğle yemeğinde bir araya geldiği, görüşmenin temel amacının teknik müzakereler hakkında bilgi alışverişi yapmak ve gelecekte atılabilecek adımları değerlendirmek olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Juncker'in İngiltere'ye ayrılık anlaşmasıyla uyumlu ve yasal olarak uygulanabilir çözümler sunması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Juncker'in AB Komisyonunun söz konusu çözümlerin tedbir maddesininin yerini alıp alamayacağını incelemeye açık olduğu mesajını verdiği kaydedilen açıklamada, gelecek ay düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nin kilit öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Görüşme öncesinde basına "Avrupa'nın sabrı bitmez" açıklamasında bulunan Juncker, çıkışta ise görüşmelerin "dostane" bir ortamda geçtiğini ve devam edeceğini söyledi.

Tedbir maddesi ve Hayırlı Cuma Anlaşması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

AB ise söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

1998 yılında İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda adasında 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandırmıştı.

'Brexit konusunda yeni erteleme talebinde bulunmayacak'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yaptığı görüşmede Brexit konusunda yeni erteleme talebinde bulunmayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Johnson ve Juncker arasında bugün "yapıcı" bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi. 

Açıklamaya göre, Johnson görüşmede İngiltere'de parlamenterlerin destekleyebileceği bir anlaşmaya varma kararlılığını yineledi. Başbakan Johnson ayrıca yeni uzatma talebinde bulunmayacağını ve 31 Ekim'de İngiltere'yi AB'den çıkaracağını kaydetti. 

Liderler, görüşmelerin yoğunlaştırılması gerektiği ve toplantıların yakında günlük olarak gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Müzakerelerin siyasi düzeyde iki taraftan müzakerecilerin arasında yapılması ve Johnson ile Juncker arasındaki görüşmelerin de devam etmesi kararlaştırıldı. 

Tartışmalı madde

Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor. 

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor. 

AB ise söz konusu maddenin üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor. 

Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. 

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemişti. 

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

(AA)

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