  • Bist 100
    114613
  • Dolar
    5,9501
  • Euro
    6,6751
  • Altın
    291,3130
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı
Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi Protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasının duvarını ateşe verdi
11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi 11 Süper Lig ekibi PFDK'ya sevk edildi
PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı PKK elebaşı Murat Karayılan’ın kardeşi Bozan Karayılan tutuklandı
Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı Federasyon Süper Lig ekiplerinin harcama limitlerini açıkladı
Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum
Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme Galatasaray'dan Dursun Özbek'e 7,5 milyon Euro'luk ödeme
TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda
Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu Engelli ve madde bağımlısı gençlerin "ilacı" tiyatro oldu
Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor Artvinli kadınlar ehram dokumacılığıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor
Van'da bebeklerin jakuzi keyfi Van'da bebeklerin jakuzi keyfi
'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...' 'Ünal Karaman'dan memnun değiliz! Başkası olsaydı...'
Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi Gaziantep'in tarih kokan yerleşimi: Bey Mahallesi
Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı Anadolu medeniyetlerini doyuran zeytin ağacı koruma altına alındı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne baskın düzenleniyor
Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi Türkiye ve KKTC, 2019'da Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu güçlendirdi
Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek Zorunlu kış lastiğinde 'zamlı ceza' yarın yürürlüğe girecek
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek! Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2020'de hepsi devreye girecek!
İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler İşte Türkiye'nin otomobilinin tetikleyeceği sektörler
Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti Ortaköy'deki terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçti
Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak Su-57 avcı uçağı yeni silahlarla donatılacak
Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu Gaziantep Valilliği, Suriye sınır hattındaki 48 alanda 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş'ın teklifine jet yanıt
Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi Fatih Terim Mourinho'dan Wanyama'yı istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Aralık 2019 Salı 12:30:01 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 12:32:12

Julian Assange: Burada yavaş yavaş ölüyorum

Londra'nın kötü şöhretli maksimum güvenlikli Belmarsh hapishanesinde tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade edilmesi için başlatılan yasal süreç devam ederken, sağlık durumunun çok kötü olduğu ifade etti. Assange'ın, 'Burada yavaş yavaş ölüyorum.' dediği belirtildi.

Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın, sağlık durumunun çok kötü olduğu ifade ediliyor. Noel arifesinde İngiliz gazeteci Vaughan Smith'le telefonla görüşmesine izin verilen Assange'ın, 'Burada yavaş yavaş ölüyorum.' dediği belirtildi.

İngiliz gazeteci Vaughan Smith, kendisine bir arama hakkı verilen Assange'ın Noel arifesinde ailesini telefonla aradığını açıkladı.

Smith, telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından ve bazı gazetelere yaptığı açıklamada, 'Karım ve bana Belmarsh'da yavaş yavaş nasıl öldüğünü anlattı. 23 saat hücre tutulduğunu ve sıklıkla sedasyona sokulduğunu söyledi. ABD'nin iade işlemleri Şubat ayında başlıyor.' dedi.

'YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORUM'

Assange'ın iyi konuşamadığını belirten Smith, 'Konuşmayı geveliyordu, konuşamıyordu. Oysa çok açık ve net konuşan bir insandı. Onu bu şekilde duymak çok üzücü. Kulağa berbat geliyor. 'Burada yavaş yavaş ölüyorum' dedi' açıklamasında bulundu.

2010 yılında Noel tatilinde beraber olduklarını andıklarını söyleyem Smith, 'Sanırım bir dakikalığına kaçmak istedi. Bu mutlu anıları canlandırdı.

Smith'e göre, telefonda açık açık söylemese de Assange'a sakinleştirici verilmişti. Simith, Assange'ı ziyaret edenlerin de aynı görüşte olduğunu söyledi.

'NEDEN BELMARSH?'

Telfonda konuşan Assange'ın farklı bir adam gibi olduğunu belirten Smith, 'Sadece anlamıyorum Neden ilk başta Belmarsh Hapishanesi'ne gönderildi?. O bir tutuklu mahkum. Halk için bir tehlike değil.' dedi.

Belmarsh, son derece tehlikeli hükümlüler, katil ve teröristler gibi kaçmaya teşebbüs edenler için tasarlanmış üst düzey güvenlikli bir cezaevi. Birleşik Krallık ceza sistemindeki en yüksek seviyedeki tehlikeli suçlulara bu cezaevine gönderiliyor. Bu kriterlerin hiçbiri Assange'da yok ve başlangıçta küçük bir kefalet serbest bırakılacağı bile düşünüldü. Şimdi ABD'ye iade işlemleri için bekliyor.

Smith göre Assange'a olanlar, intikam alma ve diğer insanları Amerika'ya karşı gelmekten uzak tutmakla ilgili. Ve konuşmaya cesaret eden birinden intikam alınıyor.

Julian Assange, 7 yıl boyunca sığındığı Londra'daki Ekvator Başkonsolosluğu'ndan 11 Nisan 2019'da zorla çıkarılmış ve aynı gün tutuklanmıştı. Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange'ın casuslukla suçlanıyor ve ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıl hapis cezası alabilir.

(Star.com.tr)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ