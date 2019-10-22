22 Ekim 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 00:11:25
Joker merdivenlerine fotoğrafçı akını
4 Ekim'de vizyona giren ve dünya genelindeki hasılatı, daha şimdiden 543 milyon dolara ulaşan Joker filmindeki başkarakterin dans ettiği New York'taki merdivenler, Amerikalıların ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
TURİSTLERİN UĞRAK YERİ
Kentteki Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde, her gün yüzlerce kişi Joker'in filmdeki pozunu vererek ya da onun gibi dans ederek çekim yapıp bunları “Joker merdivenleri” etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
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