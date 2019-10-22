Joker merdivenlerine fotoğrafçı akını

TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

Kentteki Shakespeare ve Anderson caddelerini birbirine bağlayan merdivenlerde, her gün yüzlerce kişi Joker'in filmdeki pozunu vererek ya da onun gibi dans ederek çekim yapıp bunları “Joker merdivenleri” etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.