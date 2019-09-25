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25 Eylül 2019 Çarşamba 22:08:11 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 22:09:54

Johnson'dan muhalefete 'güvensizlik oylaması' çağrısı

İngiltere Başbakanı Johnson, muhalefetin "cesareti varsa" hükümeti hakkında güvensizlik oylaması önergesi verebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası yeniden açılan parlamentoda konuştu.

Parlamentonun tatil edilmesi kararını hukuka aykırı bulan mahkemeye katılmadığını belirten Johnson, kendisini eleştiren muhalefete de adeta meydan okudu.

"(Muhalefetin) Hükümet hakkında güvensizlik oylaması önergesi vermesi için bugünkü parlamento oturumları bitene kadar süresi var. Bunu yapacak cesaretleri var mı?" diyen Johnson, verilmesi durumunda önergenin yarın görüşülebileceğini ifade etti.

Johnson, Brexit'in gerçekleştirilmesi gerektiğini savunarak, muhalefetteki İşçi Partisi'nin "bir fantezi dünyasında yaşadığını", halkın ikinci bir referandum istemediğini söyledi.

Başbakan Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler zorlu geçse de ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise mahkemenin, Başbakan'ın parlamentoyu tatil ederek yasaları çiğnediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakanı "onurlu bir şey yaparak" istifa etmeye çağıran Corbyn, Johnson'ın AB ile müzakereler konusunda ise neredeyse hiç çaba göstermediğini savundu.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

May'in istifası sonrası göreve gelen Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek gerekçesiyle parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmuş, Kraliçe'nin onayıyla parlamento 9 Eylül-14 Ekim için tatil edilmişti.

Ancak Johnson'ın kararını, Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir "anayasal darbe" diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı.

Anayasa Mahkemesinde görülen davada karar, dün açıklanmış ve Johnson'ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe'ye sunduğu gerekçenin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayılmıştı. Bunun üzerine parlamentonun bugün açılmasına karar verilmişti.

Tatil öncesi İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

TEDBİR MADDESİ İHTİLAFI

Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile Gümrük Birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

AB ise söz konusu maddenin, üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda adasında 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandırmıştı.

AA

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