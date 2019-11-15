  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7501
  • Euro
    6,3572
  • Altın
    271,3510
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Özge Gürel'in paylaşımı hayranlarını harekete geçirdi! Yorum yağdı Özge Gürel'in paylaşımı hayranlarını harekete geçirdi! Yorum yağdı
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz
Devlet Bahçeli'den Milli Takım'a kutlama Devlet Bahçeli'den Milli Takım'a kutlama
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi
İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi
Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak Volkswagen elektrikli ve hibrit araca 60 milyar avroluk yatırım yapacak
Süleyman Soylu, kadın cinayeti ile ilgili korkunç rakamı açıkladı Süleyman Soylu, kadın cinayeti ile ilgili korkunç rakamı açıkladı
Amsterdam'da engellemeye rağmen ilk defa hoparlörden ezan okundu Amsterdam'da engellemeye rağmen ilk defa hoparlörden ezan okundu
Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz ve KKTC mesajı
Johnson, Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti Johnson, Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti
İşte Merih Demiral'ın yeni adresi! Takasta bir başka deve gidiyor İşte Merih Demiral'ın yeni adresi! Takasta bir başka deve gidiyor
Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan:Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları ilan edeceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Tancan:Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları ilan edeceğiz
Engin Akyürek ile Neslihan Atagül Doğulu dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı tanıtımı yayında Engin Akyürek ile Neslihan Atagül Doğulu dizisi Sefirin Kızı ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı tanıtımı yayında
Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular! Her şey ayan beyan ortaya çıktı Temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular! Her şey ayan beyan ortaya çıktı
Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketi açıklandı Merkez Bankası kasım ayı beklenti anketi açıklandı
Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
4. Kamu Bilişim Zirvesi başladı 4. Kamu Bilişim Zirvesi başladı
Şüphelenip odaya kamera koyunca şok gerçek ortaya çıktı Şüphelenip odaya kamera koyunca şok gerçek ortaya çıktı
İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları İranlı gençler arasında yükselen trend: Türk dizileri ve oyuncuları
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren hüsnü can çökmez: Mesleğim dolandırıcılık Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren hüsnü can çökmez: Mesleğim dolandırıcılık
NASA duyurdu: Şimdiye kadarki en karmaşık görev NASA duyurdu: Şimdiye kadarki en karmaşık görev
PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT Kargo Cumartesi kaça kadar açık? PTT kargo Cumartesi teslimat yapar mı? PTT Kargo Cumartesi kaça kadar açık?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Kasım 2019 Cuma 17:21:33 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 17:23:18

Johnson, Rusya'nın İngiltere'de seçimlere müdahalede bulunduğu iddiasını reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın ülkede seçimlere müdahale ettiğine dair bir kanıtı olmadığını belirtirken, konuya ilişkin parlamento raporunun yayımlanmamasını savundu

 Johnson'a, BBC Radyo'da katıldığı programda, parlamento tarafından hazırlanan raporun 12 Aralık seçimleri öncesi kamuoyuna neden açıklanmadığı soruldu. 

 Sürecin seyrinde gittiğini vurgulayan Johnson, sadece seçimden dolayı "prosedürleri değiştirmek için kesinlikle hiçbir neden görmediğini" söyledi.      

 Johnson, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine ilişkin iddialar konusunda da "Buna dair bir kanıt yok." dedi.      

Muhafazakar Partiye kaç Rus zengin tarafından bağışta bulunulduğu yönündeki soruya Johnson, "Muhafazakar Parti'ye yapılan tüm bağışlar uygun şekilde incelendi ve kamuoyuna açıklandı. Bu gerçeği bizim önümüze getirmek için onu araştırma ekiplerinize bırakacağım. Hepsi orada." cevabını verdi.      

- Rapor, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti      

 Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesinin, Moskova'nın Avrupa Birliği (AB) referandumuyla 2017 seçiminin sonucunu etkilemeye yönelik girişimlerine ilişkin istihbarat servislerinin sunduğu kanıtları içeren raporu, 17 Ekim'de Başbakanlığa gönderilmişti.      

Komitenin Başkanı Dominic Grieve, içeriğinin açıklanması için Başbakanlığın onayını bekleyen raporun 28 Ekim'de yayımlanmasını umduğunu ancak bunun özellikle geciktirildiğini iddia etmişti.      

Muhalefet ise Johnson hükümetinin, raporun yayımlanmasını engelleyerek gerçekleri saklamaya çalıştığını, raporun Rusya ile Muhafazakar Parti'nin mevcut yöneticileri arasındaki bağlantıya ilişkin yeni sorulara yol açabileceğini ileri sürmüştü.      

- Soruşturma      

 İngiltere'de Moskova'nın müdahalesine ilişkin soruşturma, 2016 AB referandumunda Rusya merkezli Twitter hesaplarından 48 saatte 45 binden fazla mesaj paylaşılmasının ardından başlamıştı.      

GCHQ, MI5 ve MI6 gibi İngiliz istihbarat servisleri, Rusya'nın seçimlerin sonucunu değiştirmeye yönelik çalışmalarına ilişkin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesine kanıtlar sunmuştu.      

Rusya, 2016 ABD seçimlerine de müdahale etmekle suçlanıyor.      

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ