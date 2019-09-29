Johnson, Jennifer Arcuri'ye haksız teşvik vermekle suçlanıyor

İngiliz Bağımsız Polis Davranışları Ofisi, Başbakan Boris Johnson’ın Londra belediye başkanıyken görevi kötüye kullandığına dair iddialarla ilgili, soruşturulup soruşturulmaması gerektiği konusunda araştırma yapmakla görevlendirildi.

126 BİN STERLİN TEŞVİK

Teknoloji şirketi kurarak iş dünyasına adım atan 34 yaşındaki Amerikalı eski model Jennifer Arcuri'nin, Johnson’ın belediye başkanlığı sırasında haksız yere 126 bin sterlin teşvik aldığı ve üç dış ticaret ofisine ayrıcalıklı erişime sahip olduğu iddia edilmişti. İngiliz basını, Arcuri'nin Johnson'ı “en yakın arkadaşlarından biri” olarak tanımladığını yazmıştı.



HER ŞEY KURALLARA UYGUN

Konuyla ilgili olarak Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada ise Johnson'ın “Her şeyi kurallara uygun ve normal yollardan yaptığı” iddia edildi. Londra'da belediye başkanı, aynı zamanda polis veya komiser olarak da kabul edildiği için görevi kötüye kullanma gibi iddialarla ilgili ilk incelemeyi Bağımsız Polis Davranışları Ofisi yapıyor.