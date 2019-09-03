Johnson’dan vekillere gözdağı: Destek vermeyen atarım

Parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında tatil etme kararının ardından, muhalefet tarafından ‘darbe’ yapmakla suçlanan İngiltere Başbakanı ve Muhafazakâr Parti Genel Başkanı Boris Johnson’a, kendi partisinin içinde de ciddi bir direniş oluştu.

OYLAMA BU HAFTA

The Guardian gazetesinin haberine göre, Johnson, anlaşmasız Brexit’i (İngiltere’nin AB’den ayrılması) engellemeye çalışan Muhafazakâr Parti milletvekillerini, partiden ‘ihraç etmeyi’ planlıyor. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, bu hafta parlamentoda anlaşmasız Brexit’in önüne geçmek için yapılan oylamalara destek veren partililerin bir dahaki seçimlerde aday gösterilmeyeceğini söyledi.

ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Ancak böyle bir durumda, iktidar partisi konumundaki Muhafazakârlar, meclisteki çoğunluğunu kaybediyor. Siyasi analizciler, böyle bir hamlenin yüksek ihtimalle erken genel seçimle sonuçlanacağını öngörüyor. İngiltere’nin, 31 Ekim’de anlaşmalı veya anlaşmasız AB’den ayrılması bekleniyor.