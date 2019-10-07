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07 Ekim 2019 Pazartesi 23:28:25 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:31:05

Johnson, AB'den cevap bekliyor

İngiltere Başbakanı Johnson, "AB'den ne düşündüklerini duymak istiyoruz. Eğer sunduğumuz teklifle ilgili bir sorun varsa detaylara inelim ve üzerinde konuşalım" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliğine (AB) sundukları yeni Brexit teklifine ilişkin cevap beklediklerini söyledi.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'ye sundukları yeni teklifin "çok cömert, adil ve makul" olduğunu belirtti.

Boris Johnson, "AB'den ne düşündüklerini duymak istiyoruz. Eğer sunduğumuz teklifle ilgili bir sorun varsa detaylara inelim ve üzerinde konuşalım." ifadesini kullandı.

Sorunun ne olduğuna dair AB'nin henüz kendilerine bir şey söylemediğini aktaran Johnson, "Bir araya gelme ve bu işi tartışarak çözüme kavuşturma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

31 EKİM'DE AB'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR

Bu arada, 17-18 Ekim AB Liderler Zirvesi öncesi Johnson'ın Avrupa Danışmanı David Frost, AB yetkilileriyle bir araya gelerek, geçen hafta sunulan teklife ilişkin ek belgeler sundu.

Zirve öncesi bir anlaşmaya varmak için kısa süre kalırken, AB'nin teklife ilk tepkisinin "olumsuz" olduğu biliniyor.

Eğer bir anlaşmaya varılmaz ve Johnson kendini AB'den ek süre istemeye zorunlu kılan yasaya uymazsa, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması bekleniyor.

YENİ TEKLİF

İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni teklifte, reddedilen Brexit anlaşmasındaki tartışmalı tedbir maddesinin Kuzey İrlanda'nın 2025'e kadar Birlik ile özel bir ilişki içinde kalmasını öngören düzenlemeyle değiştirilmesi öngörülüyor.

Johnson'ın "adil ve makul taviz" şeklinde nitelediği teklifte, Kuzey İrlanda'nın dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre ortak pazarda kalmasına yol açabilecek tedbir maddesinin kaldırılması amaçlanıyor.

Teklifte, AB ile varılan anlaşmanın reddedilmesinin en önemli sebebi olan madde, İrlanda denizindeki limanlarda ve İrlanda'daki sınır hattının uzağında kontrolleri içeren yeni bir düzenlemeyle değiştiriliyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, üç kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti. Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

TEDBİR MADDESİ İHTİLAFI

Johnson, selefi Theresa May'in vardığı Brexit anlaşmasında yer alan tedbir maddesinin kaldırılmasını istiyor.

İngiliz hükümeti, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçen maddenin ülkenin egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

Fiziki sınır oluşturulmaması durumunda Kuzey İrlanda'nın, dolayısıyla da tüm Birleşik Krallık'ın belirsiz bir süre AB ile gümrük birliği içinde kalacağı kaydediliyor.

AB ise söz konusu maddenin, üyesi İrlanda Cumhuriyeti'nin haklarının garanti altına alınması ve 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nın ihlal edilmemesi açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında 1998'te imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması, İrlanda Adası'nda 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandırmıştı.

AA

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