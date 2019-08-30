Johnson’a öfke büyüyor
İngiltere’de, Johnson’ın parlamentoyu 5 hafta tatil etme kararı ülkeyi karıştırdı. Londra’da gösteriler yapılırken, açılan imza kampanyasına katılım kısa sürede 1.5 milyonu geçti.
Başbakan Boris Johnson’ın Brexit öncesi parlamentoyu zorunlu tatile çıkarması ülkede öfkeye yol açtı. İngiltere’nin AB’den (AB) çıkış sürecinde, anlaşmasız Brexit karşıtlarının hareket alanını daraltacak olan bu adımın ardından, çarşamba akşamı parlamento binası ve başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street’te yüzlerce kişi toplanarak gösteri yaptı.
DAVA AÇILACAK
Johnson’ın bu tartışmalı adımına karşı internette açılan imza kampanyasına katılanların sayısı dün sabah itibarıyla bir milyon 500 bini aştı. Kampanya, Brexit ertelenmediği veya AB’yi terk kararından vazgeçilmediği sürece parlamentonun askıya alınmamasını talep ediyor. Brexit karşıtı kampanyanın tanınmış isimlerinden aktivist ve iş insanı Gina Miller da hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Parlamentonun tatile çıkarılması,İngiliz gazetelerinin manşetlerinde eleştirildi.
İLK İSTİFA GELDİ
Johnson, parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim arasında tatile götürme kararıyla kendi partisi içinde de ciddi tartışma yarattı. Muhafazakâr Parti’nin İskoçya örgütü başkanı Ruth Davidson, dün istifasını açıkladı. Davidson, Johnson’ın anlaşmasız Brexit politikasına muhalefet eden isimlerden biriydi.
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