Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş!
Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ABD'de Demokrat aday adayları arasında her geçen gün üstünlüğünü artırırken bugün seçim kampanyasında eski bir Amerikan askerinden beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Amerikan askeri Irak ve Afganistan'da öldürülen masum insanları hatırlatarak "Trump bile senden (Joe Biden) daha savaş karşıtı" dedi.
ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adayıJoe Biden'ın seçim kampanyası turunda eski bir Amerikan askeri karşısına geçerek kanlı geçmişini hatırlattı.
"BİZİ MASUM SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE GÖNDERDİNİZ"
Eski Amerikan askeri Irak ve Afganistan'da öldürülen masum insanların kanlarının hala elinde olduğunu söyleyerek "Siz bizi masum insanları öldürmek için Irak'a gönderdiniz.. Başkanlık için uygun değilsiniz! Trump bile senden (Joe Biden) daha savaş karşıtı.Sizin savaşınızın içindeydik. Biz masum sivilleri öldürdük" dedi
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