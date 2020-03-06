Joe Biden'a seçim kampanyasında soğuk duş!

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adayıJoe Biden'ın seçim kampanyası turunda eski bir Amerikan askeri karşısına geçerek kanlı geçmişini hatırlattı.

"BİZİ MASUM SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE GÖNDERDİNİZ"

Eski Amerikan askeri Irak ve Afganistan'da öldürülen masum insanların kanlarının hala elinde olduğunu söyleyerek "Siz bizi masum insanları öldürmek için Irak'a gönderdiniz.. Başkanlık için uygun değilsiniz! Trump bile senden (Joe Biden) daha savaş karşıtı.Sizin savaşınızın içindeydik. Biz masum sivilleri öldürdük" dedi