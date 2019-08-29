Jessi Combs rekor denemesi sırasında öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletindeki Alvord Çölü'nde hız rekoru kırmaya çalışan Jessi Combs'tan son dakika ölüm haberi geldi. 39 yaşındaki ünlü kadın 4 teker üzerindeki en hızlı kadın olarak biliniyordu. Rekor kırmak isterken canından olan ünlü yarışçının ölümü sevenlerini ve ailesini yasa boğarken olay yerinde yaşamını yitirmesi ise herkesi şoke etti.

ABD'li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve 4 teker üzerindeki en hızlı kadın olarak biliniyordu. Oregon eyaletindeki Alvord Çölünde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combsun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Combs, 2013'te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

Sabah