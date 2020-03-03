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03 Mart 2020 Salı 17:09:45 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:48:00

Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "ABD İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlayamaya hazır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey incelemelerde bulunmak üzere İdlib'e gitti

TÜRKİYE'YE MÜHİMMAT SAĞLAMAK İSTİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise, Türkiye'nin hava savunma sistemi talebinin incelendiğini açıkladı.

GÖÇMENLER İDLİB'DE KALMALI

James Jeffrey, "Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İDLİB'TE İNCELEMELERDE BULUNDULAR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.

İHA

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