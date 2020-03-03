Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: "ABD İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlayamaya hazır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey incelemelerde bulunmak üzere İdlib'e gitti
TÜRKİYE'YE MÜHİMMAT SAĞLAMAK İSTİYORUZ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye İdlib için Türkiye'ye mühimmat sağlamak istediklerini söyledi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise, Türkiye'nin hava savunma sistemi talebinin incelendiğini açıkladı.
GÖÇMENLER İDLİB'DE KALMALI
James Jeffrey, "Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
İDLİB'TE İNCELEMELERDE BULUNDULAR
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib'de incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelerek Reyhanlı ilçesinde bulunan BM Lojistik Merkezini ziyaret eden heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye'ye geçti.
İHA
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