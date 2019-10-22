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22 Ekim 2019 Salı 09:40:14 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 10:00:42

Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı

Doğu Asya ülkesi Japonya’nın 126. İmparatoru Naruhito, törenle "kasımpatı" tahtına çıktı. Çiçeği burnunda Japon İmparatoru Naruhito, "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum" dedi. Törene 190 ülkeden yaklaşık iki bin kişi katıldı. Japon hükümeti taht töreni vesilesiyle yaklaşık 500 bin suçluya af çıkardı.

Japon haber ajansı Kyodo’ya göre, 126. Japon İmparatoru Naruhito başkent Tokyo’da İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen geleneksel bir törenle ülkede "kasımpatı" adı verilen imparatorluk tahtı ”Takamikura"ya çıktı. Japon İmparatoriçesi Masako da resmen Miçoodai tahtına çıktı.

190 ülke ve uluslararası kuruluştan 2 bine yakın kişinin katıldığı törende, 59 yaşındaki Naruhito "Anayasaya göre hareket edeceğime, devletin ve Japon halkının birliğinin sembolü olarak sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veriyorum." dedi.

Naruhito, törende "Korozen no go ho" adı verilen ve 9’uncu yüzyılda imparatorların giydiği kahverengi tonlarında kuşaklı geleneksel bir elbise giydi.

Japonya’nın yeni imparatoru ayrıca, tahta çıkma töreni öncesinde bazı tapınakları ziyaret etti. Başbakan Abe Şinzo da Naruhito'ya tahta çıkışında tebriklerini sundu. Tahta çıkma törenine Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. 

Naruhito, babasının sağlığını gerekçe göstererek 30 Nisan'da ayrıldığı 30 yıllık imparatorluk makamını, 1 Mayıs itibarı ile teslim almıştı.

Taç giyme merasiminin ardından çift, 10 Kasım’da liderleri karşılamak için Akasaka Sarayı'na doğru yola çıkacak.

Çift, üstü açık bir "Toyota Century" ile 4,6 kilometre yolu kamuya açık şekilde katedecek.

İmparator 15 Kasım’da ise Japon tanrısına ikram "Daijousai" (İlk pirinç ikramı) törenine katılacak.

Sokuirei’nin aksine, Daijousai merasimi Şinto inancının gizli ve kamuya kapalı ritüellerinden kabul ediliyor.

İnanca göre, Japon halkı mistik olarak kendilerini Güneş Tanrısı "Amaterasu"nun yarattığına inanıyor.

Naruhito, kasım boyunca ülke sathında birçok tapınağı da ziyaret edecek.

Tören öncesi 550 bin suçluya af çıktı

Japon hükümeti, Naruhito’nun Takamikura’ya oturmasıyla ülke genelinde 550 bin hükümlü için af çıkarıldığını açıkladı. Af, trafik ihlalleri ve seçim hilelerini kapsıyor. 

Babası Akihito’nun 1989’daki taht merasimlerinde ise 2,5 milyon hükümlü için af çıkarılmıştı.

20. yüzyıl Japon imparatorları

Şubat 1867’den Temmuz 1912’ye kadar süren Meiji (Apaçık Islah) döneminde tahta 122. İmparator Mutsuhito oturdu.

Mutsuhito’nun ölümüyle tahtı Temmuz 1912’de teslim alan 123. İmparator Yoşihito, Aralık 1926’ya kadar Taişoo (Büyük Adalet) ismi verilen dönemde görev yaptı.

Yoşihito’nun ölümüyle Aralık 1926’da görevi alan 124. İmparator Hirohito, 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemde süren Şoowa (Parlayan Barış) dönemini Ocak 1989’a kadar yönetti. 

Japonya’nın 125. İmparatoru Akihito da 1989’da oturduğu tahttan bu yıl sağlığını gerekçe göstererek ayrılmıştı ve Heisei (Barışa Erişim) ismi verilen dönem sona ermişti.

İmparator Naruhito'nun tahtı babasından Mayıs 2019’da teslim almasıyla yeni "Reiwa" (Düzenin Uyumu) dönemi resmi olarak başladı.

Oxford’lu Naruhito ve Harvard'lı eşi

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyaya gelen Naruhito, militer Japonya’nın dünya ile entegre olduğu bir normalleşme sürecinde yetişti.

Naruhito, saray mensuplarının gittiği Gakuşuuin okulundan 1982’de tarih diplomasıyla mezun oldu.

Oxford Üniversitesinde deniz taşımacılığı okuyan Naruhito, veliaht sıfatıyla ülke dışında eğitim gören ilk hanedan üyesi.

Harvard Üniversitesinde ekonomi eğitimi alan Japon diplomat Masako Owada ile dünya evine giren Naruhito'nun 2001’de Aiko adında bir kızı dünyaya geldi.

Naruhito’nun kayınpederi ise Uluslararası Adalet Divanı’nın eski başkanlarından hukuk profesörü Hisaşi Owada.

AA

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