  • Bist 100
    103403
  • Dolar
    5,6672
  • Euro
    6,3325
  • Altın
    259,5660
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler
Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler Nişanlı çifti havuz başında bayılıncaya kadar dövdüler
Son Dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle görüştü! Fırat'ın doğusuna operasyon olacak mı? Son Dakika: Bakan Akar komuta kademesiyle görüştü! Fırat'ın doğusuna operasyon olacak mı?
Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Harika ve çok büyük bir kulübe geldim Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Harika ve çok büyük bir kulübe geldim
Konya’da altın kampanyası başlatarak ucuz altın satan kuyumcu, topladığı ziynet eşyalarıyla kaçtı Konya’da altın kampanyası başlatarak ucuz altın satan kuyumcu, topladığı ziynet eşyalarıyla kaçtı
Maaş farkları ödenmeye başlandı mı? Temmuz maaş farkı için müjdeli haber! Maaş farkları ödenmeye başlandı mı? Temmuz maaş farkı için müjdeli haber!
DGS sonuçları nasıl hesaplanıyor? DGS sonuçları okul puanı eklenmiş hali mi? DGS sonuçları nasıl hesaplanıyor? DGS sonuçları okul puanı eklenmiş hali mi?
Yılın ilk 6 ayında 1 milyon gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi Yılın ilk 6 ayında 1 milyon gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi
Meyve sebzeyi una dönüştürüp sosyal medyadan satıyor Meyve sebzeyi una dönüştürüp sosyal medyadan satıyor
İTO Başkanı Avdagiç: Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı İTO Başkanı Avdagiç: Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi önündeki şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Fransa'da gösteri uçağı yol kenarına düştü Fransa'da gösteri uçağı yol kenarına düştü
Kahvehane önünde oturan vatandaşlara silahlı saldırı: 3 kişi ağır yaralandı Kahvehane önünde oturan vatandaşlara silahlı saldırı: 3 kişi ağır yaralandı
Japonya'dan Kuzey Kore'ye "füze" tepkisi Japonya'dan Kuzey Kore'ye "füze" tepkisi
Boris Johnson: Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum Boris Johnson: Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum
F-35 Türkiye ile daha rekabetçi F-35 Türkiye ile daha rekabetçi
Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi Son üç ayda 489 terörist etkisiz hale getirildi
Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
Şeyh'ül Müverrihin "Tarihçilerin Kutbu": Halil İnalcık Şeyh'ül Müverrihin "Tarihçilerin Kutbu": Halil İnalcık
Büyük Çamlıca Camisi'nde Yaz Kuran Kursu Şenliği Büyük Çamlıca Camisi'nde Yaz Kuran Kursu Şenliği
Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret Sabriye Şengül'den Bakan Süleyman Soylu'ya ziyaret
Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmedi Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmedi
DGS sınav sonuçları açıklandı! DGS sınav sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı! DGS sınav sonuçları açıklandı! DGS sınav sonucu sorgulama sayfası erişime açıldı!
'Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için hazırlıkları yetersiz' 'Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlar için hazırlıkları yetersiz'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:08:28 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:10:54

Japonya'dan Kuzey Kore'ye "füze" tepkisi

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ordusunun sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru iki kısa menzilli füze ateşlediğine ilişkin açıklamasının ardından Japonya'dan Pyongyang yönetimine tepki geldi.

Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, Güney Kore ordusunun, "Kuzey Kore'nin iki kısa menzilli füze ateşlediğine" dair açıklamasıyla ilgili basına değerlendirmelerde bulundu.

Iwaya, Kuzey Kore'nin ateşlediği füzelerin "balistik füze" olduğunun ortaya çıkması halinde, bunun "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali" anlamına geleceği uyarısı yaptı.

Söz konusu durumu "son derece üzücü" bulduğunu ifade eden Iwaya, Japonya'nın, Kuzey Kore'nin ne tür füzeler fırlattığını analiz ettiğini söyledi.

Japon kaynaklar, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine ulaşmadan Japon Denizi'ne düştüğünü ifade etti.

ÇİN'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Çin, Kuzey Kore'nin füze ateşlediği yönündeki haberlerin ardından nükleer müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yaptığı açıklamada, ABD ve Kuzey Kore'nin, nükleer silahlar konusundaki müzakerelere bir an önce yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdi.

"İlgili tüm taraflar, zor kazanılmış diyalog fırsatının değerini bilmeli." diyen Hua, tarafların, nükleer silahların yok edilmesini teşvik etmek adına ortaklaşa olumlu çaba sarf etmeleri, konunun siyaset ve diyalog yoluyla çözümüne katkı sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

GÜNEY KORE, KUZEY KORE'NİN FÜZE ATEŞLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti.

Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol kat ettiği kaydedilmişti.

Güney Koreli ordu yetkilileri, konuyla ilgili detayların analiz edileceğini bildirmişti.

Uluslararası basındaki haberlerde, "füze fırlatıldığı" iddialarının, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılmıştı.

KUZEY KORE MAYISTA DA KISA MENZİLLİ FÜZELER ATEŞLEMİŞTİ

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze denemelerinden ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapması dolayısıyla kaygı duyulduğu belirtilerek, "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Japonya Savunma Bakanı Iwaya, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Konuya ilişkin kapsamlı analizimize dayanarak hükümet, Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzelerin, kısa menzilli balistik füzeler olduğuna inanıyor. Fırlatılan füzeler, BM Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ediyor ve bu durum, son derece üzüntü verici." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

"Türk yanım zayıf ama Türkiye'yi seviyorum"
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
ABD'deki FETÖ şebekesi! S-400 gerginliğinde onun da adı geçti!
Merkez Bankası'ndan 4.5 yıl sonra bir ilk!
O ülkeden Putin'i çıldırtacak hamle!
Terim'e kötü haber! G.Saray'da hesaplar karıştı!
"Turizm rüzgarı İstanbul ve Türkiye için esiyor"
Rusya'dan Türkiye talimatı!
Savunma Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması
MİT ve TSK'dan Erbil zanlısı teröristlere ortak operasyon
İtalyanlar Milli yıldızımıza hayran kaldı, lakap bile taktılar
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi
Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1'i 'Gri Liste'de olan 5 terörist teslim oldu
Peş peşe açıklama geliyor: 9 gün tatile karşıyız
Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Emrah'ın 3 milyon dolarlık oyuncağı!
HDP'li Garo Paylan Kemal'e sahip çıktı
Emeklinin zam farkları hesapta! Emekli farkları ne zaman yatırılacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ