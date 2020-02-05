Japonya'da yolcu gemisi karantinaya alındı: 10 kişide koronavirüs saptandı

Rusya´nın Tokyo Büyükelçiliği´nden yapılan açıklamada, Japonya´nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan `Diamond Princess´ adlı yolcu gemisinde 2 Rus vatandaşın olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS´ta yer alan habere göre, Japon yetkililer tıbbi inceleme sonucu gemideki 10 kişide virüs tespit ettiklerini ve 3 bin 700 yolculu gemide 2´si Rus olmak üzere toplamda 50´den fazla ülkeden vatandaşların bulunduğu söyledi. Rus Büyükelçiliği ise vatandaşlarıyla ilgili durumu netleştirmek için önlemler alındığını ve onlara yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ayrıca haberde 20 Ocak´ta Yokohama´dan ayrılan geminin, Hong Kong, Vietnam ve birkaç Japon adasında durduğu ve 3 Şubat´ta da Yokohama´ya geri döndüğü belirtildi. İlk olarak virüsü kapan kişi olan 80 yaşındaki adamın ise 20-25 Ocak arası gemide olduğu ve daha sonra Hong Kong´da gemiden ayrıldığı bildirildi. Adamın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu da bildirildi.

(DHA)