Çin'den sonra korkunun adresi Japonya: Diğer insanlara bilerek koronavirüsü bulaştıran kişi öldü
Japonya’da ölü sayısı artıyor. Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi. Hayatını kaybeden birinin ise daha önce virüsü başkalarına bulaştırmak için bir eğlence mekanına gittiğini açıklayan Aichi eyaleti sakininin olduğu öğrenildi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ölümcül koronavirüs nedeniyle Japonya’da ölü sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı toplam 38’e yükseldi.
Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki eyaletlerden bildirilen can kayıplarının ise 31’e çıktığını duyurdu.
BİLEREK BULAŞTIRAN KİŞİ ÖLDÜ
Hayatını kaybedenlerden birinin, daha önce koronavirüsü başkalarına bulaştırmak için bir eğlence mekanına gittiğini açıklayan 57 yaşındaki Aichi eyaleti sakininin olduğu öğrenildi. 4 Mart’ta pozitif sonuç verdikten sonra evde kalması tavsiye edilen şahsın, ailesine virüsü yaymak istediğini söyleyerek bir eğlence mekanına gittiği açıklandı.
Söz konusu eğlence mekanının olayın ortaya çıkmasının ardından kapatıldığı belirtilirken, bir çalışanın da koronavirüse yakalandığı kaydedildi.
VAKA SAYISI ARTIYOR
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısı bin 633’e yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından 712 kişinin enfekte olduğunu açıklayan hükümet, Japonya genelindeki eyaletlerden de 907 vaka bildirildiğini duyurdu.
Vuhan’dan tahliye edilen 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.
(AA)
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