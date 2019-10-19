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19 Ekim 2019 Cumartesi 13:03:05 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 13:03:41

Japonya, ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacak

Tokyo hükümeti, Orta Doğu'daki petrol gemilerini korumak için kendi askerlerini bölgeye sevk edebilir.

Japonya'nın Orta Doğu'daki ticari gemilerini korumak için ABD liderliğindeki koalisyona katılmama kararı aldığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Kabine Sekreteri Yoşihide Suga düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Abe Şinzo'nun bakanlara "ticari gemilerin korunması için Japonya'nın Orta Doğu'ya kendi savunma kuvvetlerini sevk etmesi konusunda çalışma yapması" talimatı verdiğini belirtti.

"Japonya kendisi çaba gösterecek" diyen Suga, Umman Körfezi, Umman Denizi'nin kuzeyi ve Kızıldeniz ile Aden Körfezi'ni bağlayan Bab'ül Mendeb Boğazı'nın Japon kuvvetlerin gönderilebileceği muhtemel yerler olduğunu kaydetti.

Suga, askerlerin bölgeye sevk edilme tarihinin kesinleşmediğini aktardı.

Tokyo'nun bölgedeki gerginliğin düşürülmesine yönelik diplomatik çabalara sadık olduğunu belirten Suga, şu anki durumun Japon ticari gemilerinin acilen Japon askerlerince korunmasını gerektirmediğini vurguladı.

Suga, tarama ve araştırma faaliyetlerinin Savunma Bakanlığının kuruluş kanununda öngörüldüğünü hatırlatarak, hükümetin resmi olarak asker sevkine karar vermesi durumunda parlamentonun onayına ihtiyaç duymayacağını kaydetti.

Savunma Bakanı Taro Kono, yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın şu an için Japon askerlerinin gönderileceği olası mevkiler arasında bulunmadığını bildirdi.

Yurt dışına asker sevk edilmesi hassas bir konu olarak görülüyor

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesi ve birkaç gemiye yönelik saldırıların gerçekleştirilmesinin ardından ilk kez 9 Temmuz'da uluslararası deniz güvenliği koalisyonundan söz etmişti.

Ana karargahı Bahreyn'de kurulan koalisyona, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Avusturalya, İsrail, Bahreyn ve 18 Eylül'de de Suudi Arabistan katıldığını duyurmuştu.

Japonya, İran ile olan dostça ilişkilerine zarar vermemek için ABD girişimine katılmaktan çekinmişti.

Diğer yandan Japonya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan anayasasının, ülkenin silahlı kuvvetlerini "pasifist" olarak tanımlayan ve devlete uluslararası sorunlarda savaş açabilme yetkisi tanımayan 9. madde nedeniyle yurt dışına asker sevk edilmesi, ülkede oldukça hassas bir konu olarak görülüyor.

Başbakan Abe Şinzo, göreve geldiği 2012'den bu yana Japonya'nın askeri rolünü genişletiyor.

(AA)

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