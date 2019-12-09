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09 Aralık 2019 Pazartesi 17:37:34 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 17:38:17

Japonya Tahran ve Washington arasında ara buluculuk yapmak istiyor

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, iki ülke arasındaki nükleer çıkmazın çözüme ulaşmasında ve Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesinde büyük rol oynamak istediklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Orta Doğu'da tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın sağlanması için tüm diplomatik girişimlerini sürdüreceklerini belirterek, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi ara bulucu olarak hizmet etmek istediklerini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe başkent Tokyo'daki basın toplantısında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Japonya'yı ziyaret edebileceğini açıkladı.

Abe, Tahran ve Washington yönetimleri arasındaki nükleer çıkmazın çözüme ulaşmasında ve Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesinde büyük rol oynamak istediklerini ifade etti.

Ülkesinin, ABD ile İran arasında uluslararası toplumdan da beklendiği gibi ara bulucu olarak hizmet etmek istediğini dile getiren Abe, "Kararlılıkla diyaloğu sürdürerek, bölgede (Orta Doğu) tansiyonun düşürülmesini ve istikrarın sağlanmasını başarabilmek için tüm diplomatik girişimlere devam edeceğiz." dedi.

Abe, Ruhani'nin ziyaretinin tarihine dair bilgi vermezken, diplomatik kaynaklar gelecek haftayı işaret etti.

Diplomatik kaynaklar, Abe'nin Ruhani ile görüşmesinde, Japonya'nın Orta Doğu'ya Öz Savunma Kuvvetleri gönderme planının da gündeme getirilmesinin beklendiğini aktardı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Başbakan Abe'nin salı günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi ile Tokyo'da bir araya geldiği görüşmede Basra Körfezi'ne askeri güç gönderilmesi konusunun ele alındığını belirtmişti.

Başbakan Abe'nin, İran'ın Basra Körfezi'ndeki ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini Arakçi'ye hatırlattığını aktaran Suga, "Bilgi toplama kapasitesini artırmak ve ticari taşımacılık operasyonlarının güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için Japonya Öz Savunma Kuvvetlerini Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğümüzü açıkladık." demişti.

Arakçi ise Abe ile görüşmesinin ardından NHK televizyonuna, Basra Körfezi'nde yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına karşı oldukları, herhangi bir yabancı gücün bölgede bulunmasının istikrar, güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına inanmadıkları değerlendirmesinde bulunmuştu.

Petrolünün yüzde 80'inden fazlasını Orta Doğu'dan ithal eden Japonya'yı en son ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı, 2000 yılında Muhammed Hatemi olmuştu.

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararı almış, son olarak Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

(AA)

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