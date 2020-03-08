  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0888
  • Euro
    6,8861
  • Altın
    326,9220
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Şizofreni hastası onun da gözlerini oymaya çalışmıştı... Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı Şizofreni hastası onun da gözlerini oymaya çalışmıştı... Yaşadığı korku dolu anları böyle anlattı
MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video
Boca Juniors son haftada şampiyonluğunu ilan etti Boca Juniors son haftada şampiyonluğunu ilan etti
MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel video
Esed rejimine ait Mig-29 savaş uçağı düştü Esed rejimine ait Mig-29 savaş uçağı düştü
Japonya’da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 14'e çıktı Japonya’da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 14'e çıktı
ABD'de korona kâbusu: 19'uncu ölüm ABD'de korona kâbusu: 19'uncu ölüm
Fenerbahçe - Denizlispor: 2-2 Fenerbahçe - Denizlispor: 2-2
İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Twitter hesabı hacklendi! Hesaptan İstiklal Marşı paylaşıldı
Koronavirüs, Trump ve Pence'e bir nefes kadar yaklaştı Koronavirüs, Trump ve Pence'e bir nefes kadar yaklaştı
'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı 'Koronavirüs kaptım' diye hastaneyi birbirine kattı
Suriye'nin başkenti Şam'dan korkunç haber: 30 ölü Suriye'nin başkenti Şam'dan korkunç haber: 30 ölü
Esenler'de gecekondu kül oldu Esenler'de gecekondu kül oldu
Yeni Malatyaspor Kulübünden açıklama: Kulüp başkanımız ve yöneticilerimizin yer aldığı araca saldırı gerçekleştirilmiştir. Yeni Malatyaspor Kulübünden açıklama: Kulüp başkanımız ve yöneticilerimizin yer aldığı araca saldırı gerçekleştirilmiştir.
Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma 'Hindu üstün ırkçılığı' uyarısı Pakistan Başbakanı Han'dan uluslararası topluma 'Hindu üstün ırkçılığı' uyarısı
Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyor iftihar ediyorum Hülya Koçyiğit: Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyor iftihar ediyorum
CHP'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı: Mehmetçiğimizi şehit eden Esed'ı savundu! CHP'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı: Mehmetçiğimizi şehit eden Esed'ı savundu!
Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir komedi: HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip seçimde verdikleri oyları geri istedi Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir komedi: HDP, CHP'yi savcılığa şikayet edip seçimde verdikleri oyları geri istedi
Türk bayrağını yırtan alçak sınırda mülteci avına çıktı! Türk bayrağını yırtan alçak sınırda mülteci avına çıktı!
Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı Malezya, Kovid-19 nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı
Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır? Dul ve yetimlere promosyon var mı? Emekli eşi ve çocuğuna promosyon nasıl hesaplanır?
ABD'de insanlık dışı görüntü! 20 kişi genç kıza saldırdı ABD'de insanlık dışı görüntü! 20 kişi genç kıza saldırdı
Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşire Yunan zulmünü anlattı Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşire Yunan zulmünü anlattı
Karnından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı Karnından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Mart 2020 Pazar 09:56:53 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 10:05:31

Japonya’da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Japonya’da koronavirüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 14'e yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Japonya'da da hızla yayılmaya devam eden koronavirüsünün bilançosu ağırlaşıyor. Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce virüs nedeniyle karantina altına alınan geminin yolcularından bir kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Hong Konglu olduğu öğrenilen yolcunun yaşı ya da cinsiyetine ilişkin açıklama yapılmadı. Ayrıca Japonya'nın Nagoya şehrinde yaşayan yaşlı bir erkeğin de koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu. Japonya'da karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, ülkenin farklı eyaletlerinde ise ölü sayısı 7'ye çıktı. Japonya'da şimdiye dek toplam 14 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı bin 159'a yükseldi

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki koronavirüsü vakalarının sayısı bin 159'a yükseldi. Vakaların 696'sını daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularının oluşturduğu kaydedilirken, gemi yolcuları dışında Japonya'nın farklı eyaletlerinde 449 vaka bildirildiği açıklandı. Japonya hükümetinin Wuhan'dan tahliye ettiği 14 kişinin de toplam vaka sayısına dahil olduğu belirtildi.

En fazla yayıldığı eyalet Hokkaido

Eyaletlere göre vaka sayılarının dağılımında Hokkaido 98 vaka ile virüsten en fazla etkilenen eyalet olurken, onu 70 vaka ile Aichi izledi. Tokyo'da şimdiye dek 64 vaka saptanırken, Kanagawa'da da 41 vakaya rastlandı. Diğer vakalar ise ülkenin farklı eyaletlerinde kayda geçti. Dün itibarıyla iyileşme belirtisi gösteren 311 kişinin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği açıklanırken, tedavisi süren 61 kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER