13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:59:40 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:06:15
Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok
Japonya'nın güneyindeki Okinawa Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, Okinawa Adası'nın kuzey kıyılarında bu sabah sarsıntı meydana geldiği belirtildi.
Deniz yüzeyinin 257 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, adaya bağlı Naha kentinin 346 kilometre kuzeyi olduğu açıklandı.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
AA
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