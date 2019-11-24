Jackson'ın filmi yolda

OSCAR’LI YAPIMCI ÇEKECEK

2009’da hayatını kaybeden ikonik yıldız Michael Jackson’un hayatını konu alacak filmi, Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin yapımcısı Graham King çekecek. Filmin senaryosunu üç Oscar adaylığı bulunan John Logan yazacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve Jackson’ı kimin canlandıracağı bilgisi henüz verilmedi. Filmin, Jackson’ın hayatını her boyutuyla ele alacağı, bunun, hakkında çocuk istismarı iddiaları bulunan yıldız için bir ‘aklama’ filmi olmadığı belirtildi.

Jackson'ın erkek çocuklara cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyayı sarsmıştı.