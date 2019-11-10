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10 Kasım 2019 Pazar 21:29:13 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 21:31:04

İzak Rabin'in torunundan Netanyahu'ya istifa çağrısı

Eski İsrail Başbakanı Rabin'in torunu Ben-Artzi, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunan Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in suikasta uğramasının 24'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında konuşan torunu Yonatan Ben-Artzi, büyükannesinin ABD'de banka hesabının bulunduğunun ortaya çıkması üzerine, dedesinin 1976 yılında başbakanlık görevinden istifa ettiğini hatırlattı. 

Bugün İsrailli siyasetçilerin dedesinden sorumluluk sahibi olma ve ülkenin çıkarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Ben-Artzi, şöyle konuştu:

"Rabin askeri ve siyasi hayatında hep karar adamı olmuştu. Bu nedenle Başbakan ve tüm parti liderlerine İsrail'in çöküş içinde olduğunu, hükümet ve bütçe diye bir şeyin olmadığını ve İsraillilerin sıkıntı içinde olduklarını söylüyorum. Artık üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirip kendi yolunuza gitmelisiniz. Eğer adınız (Netanyahu) lekelendiyse köşenize çekilmenin zamanı geldi demektir. Eğer adınızı bu kara lekeden temizlemeyi başarırsanız geri dönebilirsiniz."

Netanyahu'nun başını ağrıtan dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.

İsrail'deki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.

(AA)

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