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22 Mart 2020 Pazar 10:29:42 | Son Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 10:43:37

İyileşen koronavirüs hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu!

Çinli araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu. Yakın tarihte yapılan başka bir çalışmada da, Wuhan Üniversitesi Zhongnam Hastanesi'nden bilim insanları 140 koronavirüs hastasının akciğer taramasını analiz etti. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular. Yapılan taramalar bu kişilerde kalıcı organ hasarı olabileceğini gösterdi

Çin'de yapılan bir araştırma, iyileşen koronavirüs (COVID-19) hastalarının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler buldu. Yapılan taramalar bu kişilerde kalıcı organ hasarı olduğunu gösterdi.

Koronavirüs görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesi'ne göre şimdiye dek koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 95 bin 829 oldu. Deutsche Welle'de yer alan habere göre; iyileşen hastalarda hastalığın hafif veya orta seyrettiği ya da o kişilerin iyi bir tedavi aldığı belirtildi.

İyileşen kişilerin sayısı teselli edici olsa da öte yandan, bu kişilerin hastalık sonrasında nasıl etkilendiklerini gösteren çok az bilgi var.

TAM BİR İYİLEŞME MÜMKÜN MÜ?

Yeni koronavirüs genellikle alt solunum yollarını etkilediğinden, enfekte olanların çoğu kuru öksürük, nefes darlığı veya pnömoni (zatürre) belirtileri gösterir.

Hong Kong'da yapılan araştırma, iyileşmiş koronavirüs hastalarının akciğerlerinde hasar kalabileceğini ortaya koydu.

Hastaneden taburcu edilen 12 hastayla yapılan küçük çaplı bir araştırma, hastaların iki veya üçünün akciğer fonksiyonlarında azalma olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, uzun vadeli etkileri onaylamak için henüz çok erken olduğunu dile getirdi.

Hong Kong'daki Princess Margaret Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Owen Tsang Tak-yin, "Bazı hastalarda iyileşme sonrasında akciğer fonksiyonu yaklaşık yüzde 20 ila 30 oranında düşebilir" dedi.

AKCİĞERLERDE BUZLU CAM BENZERİ YAPILAR KEŞFEDİLDİ

Bilgisayarlı tomografide akciğerlerde sıvı veya parçacık dolu keseler görüldü; bu durumun hastalık geliştikçe giderek kötüleşebileceği kaydedildi.

Hong Kong'un bulguları, Şubat 2020'nin başlarında Wuhan'ın önceden yapılan araştırmalarını doğruladı. Yakın tarihli bir çalışmada, Wuhan Üniversitesi Zhongnam Hastanesi'nden bilim insanları 140 koronavirüs hastasının akciğer taramasını analiz etti. Buna göre, her bir hastanın akciğerlerinde buzlu cam benzeri yapılar buldular.

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