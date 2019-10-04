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04 Ekim 2019 Cuma 18:35:36 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 18:37:14

İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye, dünyanın bir numarası haline gelecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı. Peki açıklanan paket sektörde nasıl bir karşılık buldu? İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin turizm alanındaki 2023 vizyon paketini aksam.com.tr’ye değerlendirdi. İşte turizm sektöründen yansıyanlar...

Aksam.com.tr

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye Otelciler Federasyon (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 2023 Turizm Stratejisi hakkında konuştu. Şekib Avdagiç, strateji paketini “Atılan adımlarla birlikte İstanbul’u ve Türkiye’yi dünyanın bir numaralı destinasyonu haline getireceğiz.” şeklinde yorumladı. Türkiye’nin turizm gelirinin yıl sonuna kadar 35 milyar doları aşacağını öngören Osman Ayık ise “Hedefin gerçekleşeceğini umuyoruz.” dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Türkiye Otelciler Federasyon Başkanı Osman Ayık, Türkiye’nin turizmdeki 2023 vizyon paketini değerlendirdi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GELİR ODAKLI BÜYÜME MODELİ”

“2023 Turizm Stratejisi”nin Türk turizmini sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline taşıyacağını ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Özellikle tanıtıma ayrılan ciddi bütçeler, Türkiye’yi daha fazla ziyaretçi çekmede yukarıya taşıyacaktır. Bu yüzden 2023 yılı için hedeflenen 75 milyon turist sayısının aşılacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetin 100. yılına 100 milyonluk turist hedefi yakışacaktır. Bunun için yapılması gereken tek şey, kamu ve özel sektörün birlikte tam ahenk içinde hareket etmesidir.”

“TÜRKİYE’Yİ DÜNYANIN BİR NUMARALI DESTİNASYONU HALİNE GETİRECEĞİZ”

Türkiye’nin turist konusunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırabileceğini söyleyen Şekib Avdagiç, “Özetle son veriler, 2019’da ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin (yurt dışı ikâmetli vatandaşlarımız hariç) 40 milyonu aşarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra 2019’un ilk sekiz ayında İstanbul’a gelen yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış ile 9 milyon 983 bin 647 olmuştur.” sözlerini kullandı.

Bu kapsamda 2019 yılı sonunda bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşıp 15 milyonun aşılacağına kuvvetle inandığını söyleyen Avdagiç, şunları söyledi:

“Sonuç itibarıyla 2023 Turizm Stratejisi doğrultusunda atılan adımlarla birlikte İstanbul’u ve Türkiye’yi dünyanın bir numaralı destinasyonu haline getireceğiz.”

“TÜRKİYE’NİN EN REKABETÇİ OLDUĞU SEKTÖR TURİZM”

Türkiye’nin vazgeçilmez sektörünün turizm olduğunu dile getiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şunları kaydetti:

“Hedefin gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu yönde sektör olarak tüm çabamızı göstereceğiz. Esasen bizim vazgeçilmez sektörümüz, turizm sektörüdür. Rekabetçi piyasa ortamında bu rekabeti en çok güçlendiren sektör, turizmdir.”

“TURİZM GELİRİMİZ 35 MİLYAR DOLARI AŞACAK”

Türkiye’nin turizm gelirinin yıl sonuna kadar 35 milyar doları aşacağını öngören Osman Ayık, “2019 yılı sonuna kadar 50 milyon turist bandını rahatlıkla geçeceğiz gibi gözüküyor, ancak Thomas Cook’un iflasıyla beraber özellikle Avrupa turizm piyasasındaki hareketlenmelerin sonucunu beklemek de gerekiyor. Aralık ayı sonuna kadar turizm geliri olarak da 35 milyar doları aşacağımızı düşünüyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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