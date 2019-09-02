  • Bist 100
    98342.9
  • Dolar
    5,8071
  • Euro
    6,3718
  • Altın
    284,1890
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oyuncak bebekle uyudu Oyuncak bebekle uyudu
10 yıl sonra birlikte söylediler 10 yıl sonra birlikte söylediler
Falcao resmen Galatasaray'da Falcao resmen Galatasaray'da
Avrupa’ya açılıyor Avrupa’ya açılıyor
Evlilik iddiaları asılsız Evlilik iddiaları asılsız
Festivalde türkü sürprizi Festivalde türkü sürprizi
'Beni neden öldürüyorlar’ 'Beni neden öldürüyorlar’
Şarkı yazdığı son kadın olacak Şarkı yazdığı son kadın olacak
'Bunalımda değilim’ 'Bunalımda değilim’
Eziyet festivali Eziyet festivali
Motosiklet yayaya çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Motosiklet yayaya çarptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı Kahramanmaraş’ta otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
Trabzon'da sağanak nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı Trabzon'da sağanak nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Şişli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı Şişli'de bir kişi silahlı saldırıya uğradı
Galatasaray'dan transfer şov! Bir imza daha Galatasaray'dan transfer şov! Bir imza daha
İtalyan STK gemisindeki son göçmenler de tahliye edildi İtalyan STK gemisindeki son göçmenler de tahliye edildi
Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı Beyin ölümü 117 gün önce gerçekleşen kadın doğum yaptı
'Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı 'Hasankeyf Tüneli'nde sona yaklaşıldı
Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı Burundi'de tüm sanal paralar yasaklandı
Beşiktaş transferi açıkladı! Opsiyonu da var Beşiktaş transferi açıkladı! Opsiyonu da var
Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük ilgi gördü
Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük beğeni topladı Sivas Valiliği tarafından hazırlanan '4 Eylül Marşı' büyük beğeni topladı
Son Dakika: AK Parti MYK'dan ihraç kararı... Son Dakika: AK Parti MYK'dan ihraç kararı...
Volkan Demirel'den futbola veda! İşte yeni görevi Volkan Demirel'den futbola veda! İşte yeni görevi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Eylül 2019 Pazartesi 22:41:09 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 22:43:56

İtalyan STK gemisindeki son göçmenler de tahliye edildi

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans'a ait Mare Jonio gemisinde kalan son 31 göçmen de tahliye edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Lampedusa Liman Komutanlığının, İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans'a ait Mare Jonio gemisindeki beş gündür bekleyen ve psikolojik durumları kötüleşen 31 düzensiz göçmenin tahliyesine izin verdiği belirtildi.

Gemidekilerin İtalyan sahil güvenlik ekiplerince adaya taşındığı bildirildi. 

Mediterranea Saving Humans'tan cumartesi günü "gemideki göçmenlerin psikolojik durumunun kötüleştiği" uyarısı yapılmıştı. 

Bu arada, Mediterranea Saving Humans sorumlusu Luca Casarini'nin düzensiz göçmenlere tahliye edileceklerinin haberini verdiği anın görüntüleri polemik konusu oldu.

Göç karşıtı aşırı sağcı politikacı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, söz konusu görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

5 Yıldız Hareketi ile koalisyon hükümeti kurması gündemde olan sol görüşlü Demokratik Parti'ye (PD) göndermede bulunan Salvini, PD'nin iktidara gelmesi durumunda "acil sağlık bahaneleriyle" düzensiz göçün artacağı imasında bulundu.

İçişleri Bakanının kullandığı görüntüleri çeken kameraman Francesco Bellina ise Salvini'nin paylaşımı altına yazdığı yorumda, "Sayın Salvini, eğer videolarımı kullanmak istiyorsanız, lütfen telif hakkı bedelini ve kullanım fiyatını kabul ettikten sonra bunu yapın. Nasılsa paranız var." ifadesini kullandı.

Libya açıklarında geçen hafta 98 göçmeni kurtaran Mare Jonio gemisinden 29 Ağustos'ta 64 çocuk, kadın ve hasta düzensiz göçmenin tahliye edilmesine izin verilmişti.

Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, "son yıllarda çok fazla düzensiz göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik AB üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri" gerekçesiyle kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ