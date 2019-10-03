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03 Ekim 2019 Perşembe 07:31:25 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 07:32:44

İtalyan iş adamı Squinzi hayatını kaybetti

İtalya’nın inşaat sektöründeki önemli firmalarından Mapei ile İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sassuolo’nun sahibi İtalyan iş adamı Giorgio Squinzi hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören Squinzi, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkede 2012-2016 yıllarında İtalya Sanayi Konfederasyonu’nun (Confindustria) başkanlığını yapan Squinzi, Türkiye’de de yatırımları ve tesisleri bulunan Mapei firmasının sahibi ve üst yöneticisi konumundaydı.

FANATİK MİLAN TARAFTARI AMA TAKIMI FARKLI

Futbola ilgisiyle ve fanatik derecede Milan taraftarı olmasıyla bilinen Squinzi, Serie A’da son yıllarda performansıyla dikkati çeken Sassuolo kulübünün 2002’den bu yana sahibiydi.

Squinzi, yeşil-siyahlı kulübü satın aldığında, takım Serie C’de (3. lig) mücadele ediyordu. Sassuolo, her sene bir üst lige çıkma başarısını gösterdi. 2013 yılında Serie A’ya yükselen Sassuolo, genellikle orta sıralarda yer alan bir grafik çiziyor.

Giorgio Squinzi’nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Sassuolo Belediyesi’nin, cenaze gününde bir günlük yas ilan edeceği belirtildi.

(AA)

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