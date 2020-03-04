04 Mart 2020 Çarşamba 16:09:53 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:23:17
İtalya'dan yeni koronavirüs önlemi! Eğitim ve öğretim faaliyetleri durduruldu
İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.
İtalya'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.
AA
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