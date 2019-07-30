İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Salvini'nin Libyalı mevkidaşı Fethi Başağa ile yaptığı telefon görüşmesinde, Libya'daki Trablus ve kentteki sivillerin durumu ile düzensiz göç konusunun ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Salvini'nin, mevkidaşına, İtalyan hükümetinin iş birliği ve desteğini teyit ettiğini, bir an önce ülkenin istikrara kavuşması dileğini ifade ettiği kaydedildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Salvini'nin görüşmede, "İsyancı güçlerin, sivil hedeflere saldırması ve uluslararası kuruluşların çoğunun bu saldırganlığa karşı sessiz kalışı kabul edilemez. Libya'da bu savaşı besleyenler, İtalya'dan Avrupa'dan nefret eden, bütün kıtanın güvenliğini riske sokanlardır." ifadelerini kullandığı belirtildi.

AA