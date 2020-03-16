İtalya'dan son dakika haberi: Kullanamayacağımız zamana doğru ilerliyoruz

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünya üzerinde etkisini hissettiren koronavirüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının Çin'de çıkmasının ardından Avrupa'ya yayılması ile birlikte en çok etkilenen ülke İtalya oldu.

Her geçen gün ölüm ve vaka sayılarının arttığı İtalya'da şuana kadar 1809 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 747 enfekte bulunuyor. Son olarak Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana'nın yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor." dedi ve felaket senaryosunu açıkladı.

"DAHA FAZLA YATAĞIMIZ YOK"

İtalya'nın kuzeyinde hastaneler alarm veriyor. Yoğun bakımda tedavi gören 1500'ü aşkın hastanın çoğu ülkenin kuzeyinde. Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok" dedi.

Bölgede en fazla eksikliği hissedilen ekipman, solunum cihazı. Milano Fuar Merkezi'ne 500 yataklı bir hastane oluşturuluyor.

Amerikan New York Times gazetesi, hafta içinde İtalya sağlık sisteminin kapasitesinin salgın nedeniyle büyük baskı altında olduğunu yazmıştı. Gazete, Lombardiya bölgesindeki hastanelerde görevli doktor ve hemşirelerin, koronavirüs hastalarını aciliyete göre sınıflandırmak, kimin tedavi altına alınıp kimin alınmayacağına karar vermek zorunda kaldığını belirtmişti.

İSPANYA'DA ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

İspanya'da koronavirüs salgınına karşı 'Acil Durum' ilan edildi. İspanya Hükümeti, ülke sınırlarının 16 Mart Pazartesi itibariyle kapatılacağını ve halkın evlerinden acil durumlar haricinde dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüs salgınına karşı Yeni Delhi Hükümeti 'Salgın Yasasını' hayata geçirdi. Yasaya göre yetkililer halkı zorunlu karantinaya alabilir.

İNGİLTERE, BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRİLMESİNİ UMUYOR

İngiltere'de hükümet 70 yaş üstü kişilerin evlerinde kendilerini 4 ay boyunca karantinaya alması gerekebileceğini duyurdu.

İngiltere'de koronavirüsün zaman içinde nüfusun büyük kısmına bulaşması, böylece halkın 'sürü bağışıklığı' geliştirmesi planlanıyor. Hükümet, böylece halkın her yıl mutasyona uğrayarak grip gibi tekrar hasta etme ihtimali bulunan bu virüse bağışıklık geliştirmesini umuyor.