  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7316
  • Euro
    6,3205
  • Altın
    279,0310
İstanbul
16 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi Son Dakika... IMF'nin CHP ve İP ile meşruiyet dışı toplantısına sert tepki: Ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi
Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü Son Dakika... Şırnak'ta 7 PKK'lı terörist öldürüldü
Antalya'da feci kaza! Otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı Antalya'da feci kaza! Otomobil, cip ile çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni
Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu Kenan Doğulu Bursalıları coşturdu
Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı Kırklareli'nde tekstil fabrikasında yangın çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşıyla görüştü
Sivas’ta feci kaza; 2 ölü 6 ağır yaralı Sivas’ta feci kaza; 2 ölü 6 ağır yaralı
Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği heyetini kabul etti
Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi Trump ve Modi Teksas'ta bir araya geldi
Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı Başkan Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı
Görkemli kapanış Görkemli kapanış
ABD’den PKK’ya 200 TIR daha  ABD’den PKK’ya 200 TIR daha 
Erdoğan’a New York’ta sevgi seli Erdoğan’a New York’ta sevgi seli
"Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz" "Hava ambulansında dünyada tek ülkeyiz"
Darbeciler cephaneliği yağmalamış Darbeciler cephaneliği yağmalamış
Fransa’da camiye araçlı saldırı Fransa’da camiye araçlı saldırı
Gösteriler yağmaya dönüştü Gösteriler yağmaya dönüştü
"Bu zulme dur deyin!" "Bu zulme dur deyin!"
Romantik trajedi Romantik trajedi
Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı Yük taşımacılığında yeni dönemin ilk adımı
Borcunu kapat, indirimi kap Borcunu kapat, indirimi kap
Muhtaçlara 817 lira aylık Muhtaçlara 817 lira aylık
Hazine’den çiftçiye kiralık arazi Hazine’den çiftçiye kiralık arazi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 07:41:43 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 07:44:50

İtalya'dan Ocean Viking'e güvenli liman izni

İtalya, Akdeniz'de son olarak 182 göçmeni kurtaran Fransız STK'ler Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) ve SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisinin Messina Limanı'na yanaşmasına izin verdi.

İtalyan basınına İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, İtalya, hafta başından bu yana üç operasyonda toplamda 182 göçmenin denizden kurtarıldığı Ocean Viking’in "güvenli liman" çağrısına olumlu yanıt verdi. Buna göre, göçmenler güneydeki Messina kentinde tahliye edilebilecek.

Ocean Viking, bir süredir Linosa Adası açıklarında İtalya ve Malta’ya yaptığı güvenli liman çağrısına yanıt bekliyordu.

-Malta’da mini düzensiz göç zirvesi

Diğer yandan, düzensiz göç konusunu ele almak üzere İtalya, Malta, Fransa, Almanya ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya’dan içişleri bakanlarının katılımıyla bugün Malta'da mini bir zirve yapılacak.

Zirvede alınacak kararlarla, Akdeniz üzerinden düzensiz göçe maruz kalan İtalya ve Malta’ya diğer AB üyelerinin dayanışmasının gösterilmesi hedefleniyor. Zirvede, AB içinde göçmenlerin diğer "gönüllü ülkelere" dağıtılması ve göçmenleri kabul etmeyen ülkelere mali yaptırım uygulanması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

- Akdeniz'deki düzensiz göçmen ve STK sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu rotada, kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor.

Düzensiz göçmenleri, coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer İtalya ve Malta'ya taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyordu. İtalya’da ağustos ayında yaşanan hükümet değişikliğinde göç karşıtı aşırı sağcı partinin yerine sol partilerin gelmesi ülkenin düzensiz göç politikasında ağustos öncesine göre yumuşamaya yol açtı. Bununla birlikte, İtalya ve Malta, son dönemde AB'ye düzensiz göçle mücadelede daha fazla dayanışma için baskılarını artırmış durumda.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ